Yargı dizisi ekibi ‘Sansüre hayır’ dedi

Kanal D’de yayınlanan ‘Yargı’ dizisinin ekibi, RTÜK tarafından ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisine verilen yayın durdurma cezasına ‘Sansüre hayır’ diyerek tepki gösterdi.

Fotoğraflar: Twitter

Show TV’deki Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) beş kez yayın durdurma cezası nedeniyle yayınlanmamıştı.

Onun yerine yine RTÜK kararıyla ‘İslamafobi’ konulu bir belgesel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Koronavirüs kadar tehlikeli olan, islam düşmanlığı virüsüdür. Bu virüs özellikle avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor” önsözüyle ekranlara getirilmişti.

‘Kadına şiddet’ sahnesi gerekçe gösterilerek verilen yayın durdurma cezasına tepkiler sürüyor.

Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ dizisinin ekibi de RTÜK’ün kararını ‘Sansüre hayır’ sözleriyle protesto etti.

Ekip, beş hafta ücret alamayacak olan çalışma arkadaşlarına destek olarak, sansürü kınadı.