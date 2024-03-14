Yurt dışında yerleşik kişiler 8 Mart haftasında net 292,9 milyon dolar hisse sattı.

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Bloomberg HT’nin Merkez Bankası verilerinden derlediğine göre yabancılar son dört haftada 500 milyon dolarlık hisse sattı.

1 Mart haftasında yabancıların sattığı hissenin net değeri 75,4 milyon dolardı.

Borsanın son dönemdeki yükselişinin nedenlerinden biri yabancı yatırımcının yüklü alımlarıydı. Yabancı yatırımcılar ocakta 236,5 milyon dolarlık net alım yapmıştı.

Bu alımlarla birlikte geçtiğimiz günlerde 9.400 seviyesini gören BIST 100 endeksi şu an 8.900 seviyesinde.