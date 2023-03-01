Yabancı uzmanlara göre de GSM şirketlerinin ihmali var

Yerli ve yabancı uzmanlar, Türkiye’de deprem bölgesindeki baz istasyonlarının büyük kısmının kullanılamaz hale gelmesinde GSM şirketlerinin ihmali olduğunu belirtti.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları için en kritik ilk 72 saatte iletişim altyapısında ciddi arızalar meydana geldi.

Bölgede bulunan baz istasyonlarının neredeyse yüzde 30’unun tamamen devre dışı kalması, bölgedeki elektrik kesintileri ve fiber hatlarının kopması telefon ve internet bağlantılarında günlerce devam eden kesintilere yol açtı.

Konu, Türkiye’deki GSM şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılmama kararı aldığı dünyanın en büyük mobil iletişim kongresi GSMA Barcelona’da da gündeme geldi.

‘GSM şirketleri etkin araştırma yapmadı’

Depremde Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da baz istasyonlarının dörtte üçü kullanılamaz hale geldi, diğer şehirlerde ise hasar yüzde 5 ile 20 arasında kaldı.

Bloomberg HT’den Burak Karagöz’e konuşan uzmanlar, baz istasyonlarının konulması gereken binaların planlamasının yaklaşık bir-iki ay sürdüğünü belirtti. İnceleme sonucunda insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerin seçildiği kaydedildi.

Türkiye’de GSM şirketlerinin tam da bu süreçte yeteri kadar etkin bir araştırma yapmamasının iletişim aksaklıklarına zemin hazırladığını belirten uzmanlar, deprem sonrasındaki çabaların da yeterli olmadığını belirtti.