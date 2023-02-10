GSM şirketleri ve BTK hakkında suç duyurusu

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), deprem bölgelerinde yaşanan iletişim sorunları nedeniyle GSM operatörleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

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‘Çekim gücü’yle övünen GSM operatörleri, depremler sonrasında bile sınıfta kalıyor. Bu durum Kahramanmaraş merkezli depremlerde de değişmedi. Etkilenen bölgelerde halen internete erişim kısıtlı, bazı noktalardaysa telefon çekmiyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da enkazlara ulaşma ve dayanışma organizasyonda kilit bir önem sağladığı sırada Twitter’ı kısıtlamıştı.

MLSA Eş Direktörü Avukat Veysel Ok, GSM operatörleriyle BTK yetkilileri hakkında ‘görevi kötüye kullanma’, ‘haberleşmenin engellenmesi’, ‘bilinçli taksirle öldürme’ ve ‘bilinçli taksirle yaralama’ yönünden suç duyurusunda bulundu.

Bugün yapılan suç duyurusuyla Ok, “İnsanların sosyal medya mesajlarıyla hayata tutunmaya çalıştığı bir zamanda bu ihmalkarlık, bu sorumsuzluk kabul edilemez” dedi.