X, 'super app' olma yolunda: Visa ile ortaklık kuruldu

Sosyal medya platformu X, bu yıl piyasaya süreceği ‘X Money’ için ABD’li finansal hizmetler şirketi Visa ile işbirliği yaptı.

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Gelişmeyi X’in CEO’su Linda Yaccarino duyurdu

Yaccarino, işbirliğinin X’in ‘her şey uygulaması’ (everything app) olması için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

‘Her şey uygulaması’ ya da ‘süper uygulama’, mesajlaşma, alışveriş, finans gibi birbirinden farklı tüm hizmetlerin tek bir uygulamadan yapılmasını ifade ediyor.

Örneğin, Çin’deki WeChat uygulaması mesajlaşmanın yanısıra taksi çağırmaktan fatura ödemeye kadar pek çok işlemin yapılabildiği çok bilinen bir ‘süper uygulama’ örneği.

Yaccarino, Visa’nın yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülecek ‘X Money’nin ilk ortağı olduğunu duyurdu.

CEO ayrıca bunun bu yıl X Money ile ilgili yapılacak birçok büyük duyurudan ilki olduğunun altını çizerek, uygulamayla güvenli bir şekilde banka hesabına anında para aktarılabileceğini belirtti.

Visa’nın X hesabından açıklamadaysa X Money ile ortaklığın heyecan verici olduğunu söylendi ve “VisaDirect, ABD’deki X Money hesabı kullanıcılarının banka kartlarıyla gerçek zamanlı olarak para yatırmalarını ve transfer etmelerini mümkün kılacak” dendi.