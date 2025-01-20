Le Monde X'i terk etti

Fransız Le Monde gazetesi artık X’te paylaşım yapmayacağını duyurdu.

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Trump’ın yemin töreni yaklaşırken Hükümet Verimliliği Departmanı’na liderlik etmesi için görevlendirilen Musk’ın yönetimindeki X’e eleştiriler devam ediyor.

Fransa’da muhalefetten 19 milletvekili, farklı sivil toplum kuruluşları (STK) ve bazı yerel yönetimlerin ardından Le Monde da X konusunda adım attı.

Gazete, X hesabındaki son gönderide gelişmeyi şu şekilde duyurdu: “Platform bu şekilde çalışmaya devam ettiği sürece Le Monde tercihini paylaşım yapmamaktan yana kullanıyor.”

Gazetenin müdürü Jerome Fenoglio ise ABD’nin 47’inci başkanı seçilen Donald Trump’ın, Elon Musk ve Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg’le işbirliğinin özgür bilgiye erişimde küresel bir tehdit oluşturduğunu yazdı.

Fenoglio ayrıca, Musk’ın bu platformu özellikle Avrupa’daki sosyal demokrat hükümetlere karşı bir baskı aracına dönüştürdüğünü savundu.

Kasım’da da saygın İngiliz gazetesi The Guardian, ‘aşırı sağ komplo teorileri ve ırkçı içerikler’ nedeniyle X’ten paylaşım yapmayacağını duyurmuştu.