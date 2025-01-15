Almanya Savunma Bakanlığı X'i terk etti: 'Diyalog kurmak giderek zorlaşıyor'

Almanya Federal Savunma Bakanlığı, bugünden itibaren X hesabını askıya aldığını ve paylaşım yapmayacağını duyurdu.

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Bakanlık, resmi X hesabından son paylaşımını yaptı.

Paylaşımda şunlar yazıldı:

“Değerli takipçilerimiz, X hesabımızı bir sonraki duyuruya kadar askıya alıyoruz ve bundan sonra aktif olarak hiçbir şey paylaşmayacağız.

Bu adımı atmaya karar verdik çünkü burada objektif bir diyalog kurmak giderek zorlaşıyor.

“Sizleri gelecekte bizi yeni Whatsapp kanalımızdan takip etmeye davet ediyoruz. Dezenformasyon kampanyaları gibi istisnai durumlarda X’e yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz.”

Bakanlığın resmi internet sitesindeyse “Şeffaf ve yaygın iletişimin sağlanması için farklı iletişim kanalları gelecekte de tercih edilmeye devam edilecektir” denildi.

Açıklamada ayrıca, bakanlığın mevcut Instagram hesabı ve Youtube platformlarından paylaşımlara devam edileceği söylendi.

60’tan fazla üniversite X’i terk etmişti

Daha önce de Almanya’da 60’tan fazla üniversite ve yüksek okul, X’i terk etme kararı almıştı.

Söz konusu üniversitelerin çeşitliliği, özgürlüğü ve bilimi teşvik eden değerlerin artık X’te olmadığı gerekçesiyle platformdan çıktıkları belirtilmişti.

Öte yandan platformun sahibi iş insanı Elon Musk’ın Almanya’da aşırı sağcı olarak bilinen Almanya için Alternatif (AfD) partisine açıkça verdiği destek, ülkedeki diğer siyasiler tarafından seçimlere müdahale olarak yorumlanıyor.