Elon Musk'a Twitter davası

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Elon Musk’a Twitter’da hisse alımına ilişkin gerekli bildirimleri zamanında yapmadığı gerekçesiyle dava açtı.

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SEC’in başkent Washington’da açtığı davada, Musk’ın Mart 2022’de Twitter hisselerinin yüzde 5’inden fazlasını satın aldığını açıklayan raporu komisyona zamanında sunmayarak federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği öne sürüldü.

Dava dosyasında Musk’ın böylelikle düşük fiyatlardan hisse satın almayı sürdürebildiği, bu durumun da en az 150 milyon dolar (5,3 milyar lira) eksik ödeme yapmasına imkan verdiği kaydedildi.

Dosyada, Musk’ın 2022 başlarında önemli miktarda Twitter hissesi satın almaya başladığı, 14 Mart 2022’ye kadar da şirketin tedavüldeki hisselerinin yüzde 5’inden fazlasına sahip olduğu hatırlatıldı.

ABD’de kanunlara göre hisse alımında yüzde 5 eşiği geçildikten sonra on takvim günü içinde SEC’e bildirim yapma zorunluluğu var. Dosyada Musk’ın bunu yapmadığı kaydedildi.

Dosyaya göre Musk bu süre dolduktan 11 gün sonra (4 Nisan 2022’de) SEC’e rapor sunarak Twitter hisselerinin yüzde 9’dan fazlasını satın aldığını açıkladı. Aynı gün Twitter’ın hisse fiyatı yüzde 27’nin üzerinde artmış.

Musk’ın bildirimde bulunmayı geciktirdiği süre boyunca yatırımcıların Twitter hisselerini yapay olarak düşük fiyatlardan sattığı ve zarara ettiği öne sürüldü.

SEC, Musk’ın para cezası ödemesini ve hisse senedi alımlarından kazandığı haksız kazançları iade etmesini istiyor.



