Almanya’daki 60’tan fazla üniversite ve yüksek okul da sosyal medya platformu X’i terk etme kararı aldı.

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ABD’li milyarder Elon Musk’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük destekçilerinden biri olması ve X üzerindeki keyfi davranışları Bluesky’a adeta dijital bir kavimler göçü başlatmıştı.

Alman üniversiteleri de X’i terk ediyor.

Üniversitelerden yapılan ortak açıklamaya göre X’te artık çeşitlilik, özgürlük ve bilimi teşvik eden değerler yok.

‘Sağcı popülist içeriğin güçlendirilmesinin kabul edilemez olduğu’ ifade edilen açıklamada kararla gerçeğe dayalı iletişim lehine ve anti-demokratik güçlere karşı bir sinyal göndermenin amaçlanıyor.

Kampanyayı başlatan Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi Basın ve İletişim Müdürü Achim Zolke, platformdan ayrılan üniversitelere her geçen saat yenilerinin eklendiğini söyledi.

Potsdam Üniversitesi sözcüsü Silke Engel’se şöyle konuştu: “Son aylarda X’in çalışma ve işleyiş şeklinin önemli ölçüde değişti. X’in algoritması bilgi dağıtımına yoğun bir şekilde müdahale ediyor ve tartışmaları yönlendiriyor. Sözde ifade özgürlüğü kisvesi altında herhangi bir gözetimin olmaması nefret, dezenformasyon ve manipülasyona kapı açıyor.”

X’ten çıkan üniversitelerden bazıları şunlar:

Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi

Berlin Hür Üniversitesi

Humboldt Üniversitesi

Heidelberg ve Münster üniversiteleri

Aachen Teknik Üniversitesi

Köln Alman Spor Üniversitesi

Frankfurt Oder Viadrina Avrupa Üniversitesi



