Dijital kavimler göçü: Bluesky’da kullanıcı sayısı 20 milyonu aştı



2024 ABD seçimlerinden sonra X’in düşüşü devam ederken, kullanıcılar Blueskay’a göçüyor.

Bluesky

ABD’li milyarder Elon Musk’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük destekçilerinden biri olması ve X üzerindeki keyfi davranışları Bluesky’a adeta dijital bir kavimler göçü başlattı.

ABD seçimlerinden sonra X, Facebook ve Threads’e alternatifler arayan kişilerle birlikte Bluesky kullanıcı sayısını iki kattan fazla artırarak 20 milyonu aştı.

Platform Apple ve Google’ın uygulama mağazalarının zirveye fırladı.

Peki nedir bu Bluesky ve nasıl çalışıyor?

Bir e-posta adresi olan herkes bir Bluesky hesabı oluşturabiliyor.

Eski Twitter CEO’su Jack Dorsey’in de gelişimine katkıda bulunduğu Bluesky, kullanıcılarına oldukça aşina olduğu bir deneyim sunuyor.

Tıpkı X’te olduğu gibi metin, video ve fotoğraf gönderebiliyor, birbirlerine yanıt verilebiliyor ve diğer kullanıcıların gönderilerini paylaşılabiliyor.

Bluesky da X’e benzer şekilde yanında kalem ve kağıt simgesi bulunan ‘Yeni Gönderi’ yazan büyük, mavi kısma tıklanarak bir gönderi yazabiliyor. Ancak bu 300 karakterle sınırlı.

Kullanıcılar sayfanın üst kısmından takip ettikleri kişilerin gönderilerini içeren akışlarla ikinci bir ‘Keşfet’ akışı arasında geçiş yapabiliyor.

Keşfet, TikTok veya X’teki platformdaki önceki aktivitelerinize dayanan ve takip etmediğiniz kullanıcıların popüler gönderilerini gösteren algoritma odaklı bir sayfa.

Uygulamada ayrıca hesapları bir kullanıcının ilgi alanlarına göre gruplandırmak için tasarlanmış ‘Listeler’, gördüğünüz gönderi türlerini bir konu ya da anahtar kelimeye göre uyarlamanıza olanak tanıyan ‘Feed’ gibi özellikler de var.