WP karikatüristi, ‘Trump’a yaranmaya çalışanlar’ çizimi reddedilince istifa etti

Washington Post (WP) karikatüristi, Pulitzer ödüllü Ann Telnaes, gazetenin sahibi Jeff Bezos dahil birkaç milyarderin ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’a ‘para dolu kese’ uzattığı çizimi reddedilince istifa etti.

Ann Telnaes. Fotoğraflar: Herb Block Foundation – New York Times

2008’den beri WP’de çalıştığını belirten Telnaes, WP’deki görevini bıraktığını sosyal medyadan duyurdu. Ödüllü karikatürist çizdiği karikatürlerden hiçbirine şu ana kadar böyle bir muamele yapılmadığını belirtti.

Telnaes şöyle konuştu:

“Reddedilen karikatürüm, basın ve teknoloji devi milyarderlerin ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’a yaranmak için ellerinden gelen her şeyi yapmasını eleştiriyordu.”

Karikatürde WP’nin sahibi ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos dahil Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, Los Angeles Times’ın sahibi Patrick Soon-Shiong, ABC News’le The Walt Disney Company’nin de yer aldığını vurgulayan Telnaes, son dönemde bu kişilerin Trump’ın ‘gözüne girmeye’ çalıştığına ilişkin haberlerin yapıldığını söyledi.

Telnaes, daha önce de çizimlerinde değişiklik yapılmasının talep edildiğini ancak ilk kez bir karikatürünün içeriğinden dolayı reddedildiğini vurgulayarak bu durumun basın özgürlüğü açısından tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

Pulitzer ödüllü Telnaes’in taslak çiziminde diz çökmüş milyarderlerin ellerinde para dolu keseleri Trump heykeline takdim ettiği ve Disney’in sembolü Mickey Mouse’un da yerde hareketsiz bir şekilde yattığı görülüyor.

Disney’in sahibi olduğu ABC News, Trump’a yönelik iftira davasında ‘davacı tarafından veya adına kurulacak bir başkanlık vakfı veya müzesine’ hayır amaçlı bağış olarak 15 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

ABD basınında Aralık 2024’te, Bezos, Zuckerberg ve Altman’ın, Trump’ın devir-teslim etkinliklerine yaklaşık 1 milyon dolar bağış yapacağına ilişkin haberler yer almıştı.