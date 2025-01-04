Trump’ın yemin töreninde bayraklar yarıda olacak: ‘Demokratlar keyiften dört köşe’

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump ‘ilk kez bir başkanın yemini sırasında Amerikan bayrağının yarıya indirilmiş halde bulunacağını’ öne sürerek tepki gösterdi.

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ABD’nin en önemli başkanlarından Jimmy Carter, 30 Aralık 2024’te hayatını kaybetmiş, ABD Başkanı Joe Biden bayrakların bir ay boyunca yarıya indirilmesi talimatını vermişti.

ABD’de eski bir başkan öldüğünde kamu kurumlarında bayraklar 30 gün boyunca yarıya indiriliyor.

Ancak Trump 20 Ocak’taki yemin töreninde bayrakların yarıya inmiş bir halde olacak olmasına itiraz etti.

Euronews Türkçe‘deki habere göre Trump “Demokratlar yemin törenim sırasında harika bayrağımızın ‘yarıya indirilmiş’ olma ihtimali karşısında tam anlamıyla keyiften dört köşe haldeler” dedi.

ABD bayrağının ilk kez bir başkanın yemin töreni sırasında yarıya inmiş olacağını iddia eden Trump Demokratlara tepki gösterdi: “Bunun harika olduğunu düşünüyorlar ve buna çok seviniyorlar çünkü aslında ülkemizi sevmiyorlar, sadece kendilerini düşünüyorlar. Kimse bunu görmek istemez ve hiçbir Amerikalı bundan mutlu olamaz. Bakalım işler nasıl gelişecek.”

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’se kararı gözden geçirme planlarının olmadığını söyledi.