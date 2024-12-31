Teksas valisi, ABD'nin eski başkanı Carter'ın ölmüş eşine sabır diledi

ABD’de Teksas Valisi Greg Abbott, 39’uncu başkan Jimmy Carter’ın ölmesi nedeniyle yayınladığı taziye mesajında eski başkanın eşi Rosalynn Carter’a sabır diledi. Eski başkanın eşi 2023’te ölmüştü.

Greg Abbott. Fotoğraf: Wikimedia Commons

CBC News’ün haberine göre Abbott, Carter’ın 29 Aralık’ta ölmesinin ardından taziye mesajı yayınladı.

Taziye mesajındaki “(Abbott’ın eşi) Cecilia ve ben, Carter’ın eşi Rosalynn Carter’a ve tüm ailesine dualarımızı ve taziye dileklerimizi iletiyoruz” ifadesi ülkede gündem oldu. Zira Carter’ın eşi Rosalynn Carter, 2023’te ölmüştü.

Abbott’ın açıklaması yaklaşık 2 saat sonra yeniden yayınlandı.

Yeni taziye mesajında Rosalynn Carter’ın ismi çıkarılarak “Cecilia ve ben, tüm Carter ailesine dualarımızı ve taziye dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

39’uncu ABD başkanı Jimmy Carter

ABD’nin 39’uncu başkanı Jimmy Carter, 1976’da Georgia valisiyken Demokrat Parti’yle girdiği başkanlık yarışını kazanmış ve 80’li yaşlarına kadar diplomatik misyonlar yürütmüştü.

1977-1981 arasında başkanlık yapan Carter, ABD’nin Ortadoğu sorunları gibi hassas konular dahil dış politikasında önemli hamlelere imza atmıştı.

Yaşamı boyunca 32 kitap yazan ve Nobel Barış Ödülü verilen Carter, aynı zamanda Filistin’de iki devletli bir çözüm için ortaya koyduğu çabalarla biliniyor.