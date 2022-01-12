WeTransfer halka arz oluyor

Dosya paylaşım platformu WeTransfer, Amsterdam borsasında listelenmeye hazırlanıyor.

Reuters’ın aktardığına göre şirket için biçilen değer yaklaşık 1 milyar avro.

WeTransfer’in aylık 87 milyon kullanıcısı var ve 2021’de 100 milyon avrodan fazla satış gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

Halka arzın ayrıca Avrupa’da 2022’nin ilk büyük halka arzı olması bekleniyor.

Firmanın bu arzdan 160 milyon avro toplaması beklenirken şirketin iki büyük yatırımcısı Highland Europe Technology ve HPE Institutional Fund II şirketleri de sahip oldukları hisseleri satacak.

Şirketten yapılan açıklamada ayrıca kurucu ortak Bas Beerens’in büyüklüğü açıklanmayacak miktarda hisse satacağı ve halka arz sonrası Denetim Kurulu’ndaki görevini bırakacağı da kaydedildi.

Firma, halka arz gelirlerinin bir kısmını şirketi büyütmekte kullanmayı planladığını belirtti.