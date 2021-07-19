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Yaramazlara biraz batar!

Zoom’dan 14,7 milyar dolarlık satın alma

Pandemi döneminin yükselen yıldızlarından online video konferans uygulaması Zoom, bulut iletişim merkez yazılımı sağlayıcısı Five9’u 14,7 milyar dolara satın aldı.

Fotoğraf: Reuters

Zoom, pandemi nedeniyle dünya genelinde ofislerin aniden kapanmasının ardından finans, perakende, teknoloji gibi pek çok sektörde uzaktan iletişim konusunda önemli bir araç oldu. 16 ay içinde dünyanın en fazla büyüyen şirketlerinden biri olan Zoom, kullanıcı sayısını 10 milyondan 300 milyonun üzerine çıkardı. Şirketin hisse senetleri de geçen yıldan bu yana yüzde 400 artış gösterdi.


Satın alma anlaşması, bu yıl ABD’deki ikinci büyük teknoloji anlaşması olarak kayıtlara geçti.

Zoom, bu satın almayla görüntülü sohbet dışında başka teknolojilere de yöneleceğinin sinyalini verdi.

Şirketlerin müşterilerle ilgilenmesine yardımcı olan bulut hizmetleri pazarında faaliyet gösteren firmalardan Five9, 2017 yılında piyasaya giren Amazon Connect, Talkdesk, Vonage gibi şirketlerle rekabet ediyor.

Zoom CEO’su Eric Yuan, “Sürekli olarak platformumuzu geliştirmenin yollarını arıyoruz ve Five9’un eklenmesi, müşterilerimize daha da fazla mutluluk ve değer sağlayacak doğal bir gelişme” ifadelerini kullandı.

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