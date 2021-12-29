n11’in Getir’e devrine onay çıktı

Rekabet Kurulu, e-ticaret sitesi n11.com’un online teslimat platformu Getir’e devrine onay verdi.

Getir söz konusu başvuruyu geçen ay yapmıştı.

Son dönemde yurt dışındaki önemli stratejik hamlelerde bulunan Getir, bu işlemle birlikte Türkiye’deki en büyük yatırımlarından birini de yapmış oldu.

Doğuş Grubu’yla Güney Kore’nin en büyük gruplarından SK Group’un ortaklığında Mart 2013’te kurulan n11.com, 20 milyondan fazla ürün ve 270 binden fazla iş ortağını 23 milyondan fazla kullanıcıyla buluşturuyordu.