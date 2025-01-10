Venezuela’da protestolar sürüyor: Muhalefet lideri gözaltına alındı

Venezuela’da muhalefet lideri Maria Corina Machado, Caracas’ta hükümet karşıtı protestodan ayrılırken konvoyu durdurularak gözaltına alındı.

Maria Corina Machado… Fotoğraf: AA

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi 29 Temmuz 2024’te devlet başkanlığı seçimini yüzde 51,20’yle Nicolas Maduro’nun kazandığını duyurmuştu.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado sonuçları reddetmişti.

Bunun üzerine hakkında tutuklama kararı çıkarılan Gonzalez, eşiyle 8 Eylül’de İspanya Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla Caracas’tan Madrid’e gitmişti.

Mevcut başkan Maduro bugün yemin ederek yeni dönemine başlayacak. Ülkedeyse protesto var.

Euronews‘ün haberine göre ülkede kalan ve protestolara liderlik eden Machado dün hükümet karşıtı gösteriden ayrılırken konvoyu durdurularak gözaltına alındı.

Machado, gözaltına alınmasından hemen önce başkentte bir aracın üzerinde konuşma yaptı ve “Bizim birbirimizle savaşmamızı istediler ama Venezuela birlik içinde, korkmuyoruz” dedi.

Sürgündeki diğer lider Edmundo Gonzalez’se damadının salı Caracas’ta çocuklarını okula bırakmaya giderken kaçırıldığını duyurmuştu.

75 yaşındaki Gonzalez önceki haftalarda yemin ederek görevine başlamak üzere ülkesine dönme sözü vermişti.

Venezuelalı lider şu an Maduro’yu yemin töreni öncesi görevden alma girişimine destek toplamak için ABD’yi turluyor.