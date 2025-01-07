Venezuela ile Paraguay diplomatik ilişkilerini kesti

Venezuela ile Paraguay, karşılıklı diplomatik ilişkilerini kesti.

Fotoğraf: Impactovenezuela.com

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi 29 Temmuz 2024’te devlet başkanlığı seçimini yüzde 51,20’yle Nicolas Maduro’nun kazandığını duyurmuştu.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado’ysa sonuçları reddetmişti.

Bunun üzerine hakkında tutuklama kararı çıkarılan Gonzalez, eşiyle 8 Eylül’de İspanya’ya ‘sığınmıştı’.

Paraguay, Gonzalez’i 28 Temmuz 2024’teki devlet başkanı seçiminin galibi olarak tanıdığını açıkladı.

Bunun üzerine Venezuela, Paraguay’la diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram’dan şu açıklamayı yaptı: “Venezuela, Paraguay’ın açıklamalarını kategorik olarak reddediyor. Paraguay’daki gibi hükümetlerin dış politikalarını yabancı güçlerin çıkarlarına tabi kılmaya devam etmeleri üzüntü verici.

Demokratik ilkeleri ve özgür halkların iradesini baltalayan bu tür gündemleri desteklemiyoruz. Venezuela, Paraguay’la diplomatik ilişkilerini kesme ve o ülkedeki akredite olan diplomatik personelini derhal geri çekme kararı aldı.”

Paraguay hükümeti de kararı duyurarak, Venezuela’nın Asuncion büyükelçisi ve diplomatik personelinden ülkeyi 48 saat içinde terk etmelerini istedi.

Açıklamada şöyle dendi: “Paraguay, Venezuela halkının demokrasi içinde, hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlette, temel özgürlüklerine ve güvencelerine mutlak saygı gösterilerek yaşama hakkına verdiği kesin desteğini bir kez daha teyit eder.”



