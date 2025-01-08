Edmundo Gonzalez, ABD’de: Damadım kaçırıldı

Sürgündeki Venezuelalı muhalif lider Edmundo Gonzalez, damadının başkent Caracas’ta kaçırıldığını açıkladı.

Fotoğraf: @EdmundoGU / X

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi 29 Temmuz 2024’te devlet başkanlığı seçimini yüzde 51,20’yle Nicolas Maduro’nun kazandığını duyurmuştu.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado’ysa sonuçları reddetmişti.

Bunun üzerine hakkında tutuklama kararı çıkarılan Gonzalez, eşiyle 8 Eylül’de İspanya Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla Caracas’tan Madrid’e gitmişti.

Şimdi ABD ziyaretinde olan ve başkan Joe Biden’la görüşen Gonzalez, X’ten damadının Venezuela’nın başkenti Caracas’ta kaçırıldığını duyurdu.

‘Siyah giyimli kapşonlu adamların’ okuldan çocuklarını alıp dönen damadı Rafael Tudares’in aracının önünü kestiğini belirten Gonzalez, daha sonra ‘altın renkli bir minibüse zorla bindirdiğini’ anlattı.

Kızı Mariana’ysa X’ten saldırganların sadece kocasını alıkoyduğunu, çocuklarıysa arabadan çıkardığını yazdı.

Euronews‘ün haberine göre muhalefet koalisyonu Tudares’in kaçırılmasını ‘siyasi nedenlerle zorla ortadan kaybetme’ olarak niteledi:

“Venezuelalıların büyük çoğunluğu tarafından reddedildiğini bilen bir rejimin rehineleri olan Rafael Tudares ve tüm siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

Kaçırılma olayı Maduro’nun cuma günkü yemin töreni öncesinde meydana geldi.

Gonzalez geçen haftalarda yemin ederek ‘görevi’ne başlamak üzere ülkesine dönme sözü vermişti.

75 yaşındaki muhalif lider, Maduro’yu cumaya kadar görevden alma girişimine destek toplamak için ABD’yi turluyor.

Yasa gereği Maduro’nun yemin ettikten sonra bir sonraki başkanlık dönemine başlaması gerekiyor.