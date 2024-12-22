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Yaramazlara biraz batar!

'Vefalı' Trump: Biyografisini çeken yapımcıyı da unutmadı

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, biyografisinin anlatıldığı ‘The Apprentice’ filminin yapımcısı Mark Burnett’i, İngiltere Özel Temsilciliği’ne aday gösterdi.

Fotoğraf: X / RpsAgainstTrump

Görevi 20 Ocak’ta devralacak 47’nci ABD başkanı, kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı paylaşımda Burnett’i ‘televizyon yapımcılığı ve iş dünyasında değerli kariyere sahip’ diye övdü.


Trump, ünlü yapımcının İngiltere Özel Temsilciliği görevine uluslararası tanınırlık ve diplomatik zeka açısından katkılarının olacağını öne sürdü.

Burnett, Trump’ın kariyerini anlatan ‘The Apprentice’ filmiyle, ABD’deki Survivor ve The Voice yarışmalarının da yapımcısı.

Trump, ünlü yapımcının ticaret, kültürel alışveriş gibi ortak çıkarlara odaklanarak diplomatik ilişkileri geliştirmek için çalışacağını iddia etti.

Dünürünü de Ortadoğu danışmanı yapmıştı

Trump daha önce de kızı Tiffany’nin kayınpederi Lübnan asıllı ABD’li milyarder iş insanı Massad Boulos’u Ortadoğu ve Arap dünyası danışmanlığına atamıştı.

Kulüp sahibi iş insanına Roma görevi

Trump, Amerikan Basketbol Ligi’ndeki (NBA) Houston Rockets spor kulübünün sahibi iş insanı Tilman J. Fertitta’yıysa ABD’nin Roma Büyükelçiliğine aday gösterdiğini duyurdu.

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