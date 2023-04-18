Ve sonunda Yusuf’un yüzü güldü: Annesi tahliye oldu

Kanser tedavisi gören altı yaşındaki Yusuf Kerim, annesinin tahliye haberini aldı.

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Yusuf Kerim Sayın, tehlikeli bir kanser türü olan Ewing Sarkom hastalığına yakalanmıştı. Doktorlar iyileşme şansının yüzde 20 olduğunu söylüyor. Anne Gülten Sayın, ‘FETÖ’ye üye olduğu’ gerekçesiyle altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezanın Yargıtay’da onanması üzerine geçtiğimiz aralıkta İstanbul’da cezaevine girmişti.

Yusuf Kerim’in “Annemi istiyorum” diyerek ağladığı görüntülerden sonra sanatçılar ve siyasetçiler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a seslenerek anne Gülten Sayın’ın cezasının ertelenmesi talep etmişti.

Kamuoyunun etkisiyle konu yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis’e gelmiş, 8 Mart’ta yasa kabul edilmişti. 5 Nisan’da da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu yasaya göre çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazı bir yıla kadar ertelenebilecek; erteleme süresi her defasında altı ayı geçmemek üzere en çok dört kez uzatılabilecek.

Yusuf’un sesini ilk günden beri duyurmaya çalışan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, anne Sayın hakkında tahliye kararı verildiğini bildirdi:

“Haydi sıkı durun size bomba bir haberim var 🙂 Az evvel Yusuf Kerim’in babası aradı. Nihayet… Anne Gülten Sayın’ın tahliye kararı çıktı:) Görüntülü görüştüğüm Yusuf Kerim’in ağzı kulaklarına varıyordu. Nihayet yasa uygulandı. Yasanın uygulanmasına sevindiğimiz bir Türkiye!”