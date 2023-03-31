Varlık Fonu 790 milyon avro kredi çekti

Türkiye Varlık Fonu (TVF), dokuz ülkeden 11 bankanın katılımıyla 790 milyon avro tutarında iki yıl vadeli sendikasyon kredisi sağladı.

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Reuters’ın aktardığına göre, kredinin maliyeti Euribor (Avro bankalararası faiz oranı) artı yüzde 4,25 oldu.

TVF, 24 Mart 2021’de 11 ülkeden 14 bankanın katılımıyla 1,25 milyar avro tutarında, Euribor artı yüzde 2,25 maliyetle sendikasyon kredisi sağlamıştı.

Yönetim kurulu başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olan TVF’nin bünyesinde birçok kamu şirketi bulunduruyor. TVF, hükümetin zorda kaldığı dönemlerde de kesenin ağzını açıyor.

Son olarak seçim öncesinde kamu bankalarının sermayesine toplam 111,7 milyar lira destek sağlayan TVF, borsa düşmesin diye de 1 milyar dolarlık hisse alacağını duyurmuştu.