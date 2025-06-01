2’nci Lig play-off finalinde Batman Petrolspor’u penaltılarda 5-4 yenen Vanspor 1’inci Lig’e yükseldi.
Vanspor, saha olayları nedeniyle tatil edilen play-off yarı final rövanş maçında Elazığspor karşısında 3-0 hükmen galip sayılmıştı.
Rakibini ilk maçta da 4-1 yenen Vanspor böylece finale yükselmişti.
Kayseri’de oynanan final mücadelesinde ilk 90 dakika gol atılamadı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca maç penaltılara kaldı.
Penaltılarda rakibini 5-4 yenen Vanspor, Sarıyer ve Serik Belediyespor’un ardından 1’inci Lig’e yükselen üçüncü ve son takım oldu.