Elazığspor hükmen mağlup sayıldı: Vanspor finalde

Saha olayları nedeniyle tatil edilen 2’nci Lig play-off yarı final rövanş maçında Elazığspor hükmen mağlup sayıldı.

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Play-off ilk maçında Vanspor, sahasında Elazığspor’u 4-1 mağlup etmişti.

26 Mayıs’taki rövanş karşılaşmasında Elazığspor 1-0 öndeyken tribünden atılan cismin yardımcı hakemin başına isabet etmesiyle maç 56’ncı dakikada durdurulmuştu.

TFF’nin kulüplere gönderdiği yazıda ev sahibi Elazığspor taraftarlarının sahaya 1309 yabancı madde, 177 yanıcı/patlayıcı madde ve 232 kırılmış koltuk attığı belirtildi.

Ayrıca misafir takıma isabet eden maddeler nedeniyle maçın 13 dakika durduğu, son olarak isabet eden cisimle yardımcı hakemin başının kanadığı ve maçın tatil edildiğine değinildi.

TFF’nin kararıyla Elazığspor 3-0 mağlup sayılırken Vanspor finale yükseldi.



