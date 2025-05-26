Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

2’nci Lig play-off yarı final rövanş maçında tribünden atılan bir cisim yardımcı hakemin başına geldi. Elazığspor 1-0 öndeyken maç tatil edildi.

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Elazığ Atatürk Stadyumu’ndaki karşılaşmada sahada ve tribünlerde zaman zaman gerginlik çıktı. Yabancı madde ve meşale atılması nedeniyle maç birkaç kez durakladı.

Karşılaşma sırasında Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ile Gürsel Erol ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, hem tribüne hem futbolculara sakin olma çağrısı yaptı.

Ancak 56’ncı dakikada Elazığspor’un 1-0 önde olduğu sırada, tribünden atılan bir cisim yardımcı hakem Kadir Beyaz’ın başına geldi. Maçın hakemi Ümit Öztürk, yardımcılarıyla birlikte sahayı terk etti.

Kısa süre sonra stat anonsuyla maçın tatil edildiği duyuruldu.

Play-off ilk maçında Vanspor, sahasında Elazığspor’u 4-1 mağlup etmişti.