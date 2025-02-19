Van'da kayyım protestoları: 50 kişi tutuklandı

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasından sonra başlayan protestolara katılan 50 kişi tutuklandı.

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15 Şubat’ta Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmıştı. DEM Parti kayyımdan sonra kentte eylemler düzenlemişti.

Van Emniyet Müdürlüğü, 15 Şubat’tan beri 341 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Adliyeye götürülen şüphelilerden 48’i çıkarıldıkları hakimlikçe ‘terör örgütüne üye olmak’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnmek’ gibi suçlardan tutuklandı, 33’ü adli kontrolle olmak üzere 272’si de serbest bırakıldı.

23 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Daha önce tutuklanan iki kişiyle birlikte toplam tutuklu sayısı 50 oldu.