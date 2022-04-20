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Yaramazlara biraz batar!

Vakıflar Genel Müdürlüğü: Ayasofya’daki tahribatın nedeni ufak bir dokunma


Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya’nın tarihi ‘İmparatorluk Kapısı’ndaki tahribatın nedeninin ‘ufak bir dokunma’ olduğunu iddia etti.

Fotoğraf: Twitter

Saldırı 18 Nisan akşamı Sanat Tarihi Derneği’nin Twitter hesabı üzerinden duyurulmuştu. Dernek, Ayasofya’da ‘sorumlu müdür’ olduğunu belirten kişinin tahriple ilgili ‘büyütülecek bir şey olmadığını kendilerinin orayı tamir edeceklerini’ söylediğini açıklamıştı.


Kapının önüne ‘önlem amaçlı’ bariyer kurulurken inceleme başlatılmıştı.

‘Güvenlik zafiyeti’ yokmuş

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, kapıdaki ahşabın ‘olağan sürecinden yıprandığı ve ufak bir dokunmayla da tahrip olduğu’ savunuldu.

Açıklamada “İmparator kapısı konservasyonu bugün itibarıyla tamamlanmış ve ihyası sağlanmıştır” dendi.

Müze statüsünden camiye çevrilen tarihi yapının ziyaretçi sayısının 18-19 binlerden 40-45 binler çıktığı açıklanarak “Tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değil” dendi.

Ayasofya’nın ‘İmparatorluk Kapısı’ndaki tahribata inceleme

Ayasofya’nın tarihi ‘İmparatorluk Kapısı’ tahrip edildi

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