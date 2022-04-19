Ayasofya’nın ‘İmparatorluk Kapısı’ndaki tahribata inceleme

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya’nın tarihi ‘İmparatorluk Kapısı’ndaki tahribatla ilgili inceleme başlatıldığını, idari ve teknik olmak üzere iki müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Saldırı dün akşam Sanat Tarihi Derneği’nin Twitter hesabı üzerinden duyurulmuştu. Dernek, Ayasofya’da ‘sorumlu müdür’ olduğunu belirten kişinin tahriple ilgili ‘büyütülecek bir şey olmadığını kendilerinin orayı tamir edeceklerini’ söylediğini açıklamıştı.

Bugün kapının önüne ‘önlem amaçlı’ bariyer kurulurken Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabı üzerinden şunlar yazıldı: “Ayasofya Kebir Camii imparatorluk kapısının tahribatına yönelik incelemenin yapılması için idari ve teknik olmak üzere iki müfettiş görevlendirilmiştir.”