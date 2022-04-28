Uykusuz’dan ‘Gezi davası’ kapağı: Bilin bakalım ne karar vericem

Mizah dergisi Uykusuz, Gezi davası kararlarını kapağına taşıdı.

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

Davanın hakimlerinden Murat Bircan’ın 2018’deki genel seçimde AKP’den milletvekili aday adayı olduğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a övgüler sıraladığı ortaya çıkmıştı.

Kapakta cüppe yerine AKP’li bürokratların sık tercih ettiği kareli ceket giyen ve Murat Bircan’a benzeyen bir hakimin “Bilin bakalım ne karar vericem” demesi resmedildi.