Üst düzey banka yöneticisi Dogecoin’le milyonlar kazanıp istifa etti

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’in üst düzey bir yöneticisi Dogecoin’den milyonlar kazanarak işinden istifa etti.

2013’te bir şaka olarak başlayan kripto para birimi Dogecoin’in değeri bu yıl yüzde 1000’den fazla arttı.

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Goldman Sachs’in gelişmekte olan pazar satışlarının başındaki Aziz McMahon, Dogecoin’e yatırımı sonucu zengin olarak istifa etti.

Fortune’un haberine göre 14 yıldır çalışanı olduğu şirket istifayı doğruladı ancak detay vermedi.

Değeri Musk’ın iki dudağının arasında

Adobe şirketinde çalışan Jackson Palmer ve yazılım mühendisi Billy Markus tarafından kurulan Dogecoin’in değer kazanmasında, Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk’ın Twitter üzerinden paylaştığı yorumlar da çok etkili oldu.

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Geçen cumartesi Saturday Night Live’de Musk’ın Dogecoin’in bir ‘üçkağıt‘ olduğu konusunda yaptığı şakayla kripto para birimin değeri çakılmıştı.

Dünyanın ikinci en zengin kişisi Musk’ın iki dudağının arasına bakan Dogecoin’in değeri dün de ‘Doge ile Tesla satalım mı’ anketiyle yeniden değer kazandı.