Üsküdar’da otelin altıncı katından düşen İtalyan voleybolcu öldü

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde kaldığı otelin altıncı katından düşen İtalyan voleybolcu Julia Ituma hayatını kaybetti.

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AA’nın aktardığına göre İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara oyuncusu 19 yaşındaki Julia Ituma sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle Barbaros Mahallesi Seyit Ahmet Deresi Sokak’ta kaldığı Volley Hotel’in altıncı katından düştü.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri incelemelerinde Ituma’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otelin dış kısmını gösteren kamera görüntülerini inceleyen polis, Ituma’nın saat 05:31’de otel önünde bulunan tentelere çarparak düştüğünü belirledi.

Otel içerisindeki kamera görüntülerindeyse Ituma’nın takım arkadaşı İspanyol uyruklu Lucia Varela Gomez’le kaldığı odadan 22:49’da çıkarak telefonda konuştuğu, dalgın ve düşünceli şekilde odanın önünde bir saat oturduktan sonra tekrar girdiği odaya başka kimsenin girip çıkmadığı tespit edildi.

Ituma’nın kaldığı odaya otel görevlisi eşliğinde giren polis ekipleri, uykudaki takım arkadaşı Gomez’i uyandırarak durumu bildirdi.

Gomez’in, Julia Ituma’yla en son saat 01:30 sıralarında konuştuğunu ve sonra uyuduğunu söylediği öğrenildi.

Ituma’nın diğer takım arkadaşları ve takım koçuyla görüşmede de herhangi bir sorununun olup olmadığını bilmediklerini söyledikleri bildirildi.

Takımı İtalya’ya geri dönüyor

Ituma’nın takımı Igor Gorgonzola, İtalya’ya dönüyor.

İstanbul Havalimanı‘nda işlemleri tamamlayan kafile, basın mensuplarına konuşmadı.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt‘un formasını giydiği İtalyan temsilcisinde, teknik ekip ve voleybolcuların moralleri bozuktu.

İstanbul Havalimanı çalışanları, kafilenin işlemlerinin hızlıca tamamlanmasını sağlarken, pasaport işlemleri ve uçağa gidişleri konusunda da yardımcı oldu. İtalyan ekibini taşıyan uçak 16:30’da havalanacak.