Ünlülere taşıyıcı annelik yapan Shanna anlatıyor: İki deneyimim oldu, biri korkunçtu

Taşıyıcı annelik yöntemi aracılığıyla çocuk sahibi olan ünlülerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Son olarak Hilton otellerisinin varisi, ünlü model Paris Hilton bu yöntemle anne oldu.

Shanna St. Clair (BBC)

*(Haberde biyolojik ebeveynlerin isimleri değiştirildi.)

Kimi sağlık sorunu, kimi ileri yaş nedeniyle taşıyıcı annelik yöntemini tercih ediyor.

Ünlüler arasında bu yöntemle çocuk sahibi olmuş pek çok isim var. Son olarak Paris Hilton’un anne olmasıyla gündeme gelen taşıyıcı annelik yöntemine başvuranlar arasında Sarah Jessica Parker, Naomi Campbell, Priyanki Chopra, Amber Heard, Nicole Kidman ve Kim Kardashian bulunuyor.

Peki ünlü biri için taşıyıcı annelik yapmak nasıl bir his? Bu deneyimi iki kez yaşayan Shanna St. Clair, birbirinden farklı iki deneyimini BBC’ye anlattı.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Shanna, taşıyıcı annelik yöntemini ilk kez bir dergiden okuyor. Konuya büyük bir ilgi duyan Shanna, üç çocuk sahibi bir anne olarak ‘taşıyıcı gebelik’ yapabileceğini düşünüyor.

Taşıyıcı annelik ajansına kayıt yaptıran Shanna’nın birkaç hafta sonra telefonu çalıyor. Ünlü bir çift olan Jennifer ile Mark, profilini okumuştu ve New York’ta bir araya gelmek istiyorlardı.

Shanna, “İkisi çok tatlıydı. Beni, çocuklarımı ve hayatımı tanımak için çok gayret ettiler” diye anlatıyor.

Üç yılda toplam 50 bin dolar

Shanna’ya yapılacak ödeme, tüp bebek kliniğine yolculuk, otel, yakıt, yiyecek ve hamilelik izni masraflarını karşılamak üzere anlaşıldı. Üç yılda toplam 50 bin dolar ödeme yapıldı.

Bir kaç ay sonra Jennifer, Shanna’yı arkadaşları Catherine için aradı. Yıllardır taşıyıcı annelik dahil birçok yöntemi denese de bir türlü çocuk sahibi olamayan Catherine de ünlü bir aileden geliyordu.

İlk iki deneme başarısız oldu

Ancak Catherine Shanna için pek de iyi bir deneyim olmayacaktı. Shanna, “Geriye dönüp baktığımda uyarı sinyallerini görebiliyorum” diyor.

Catherine’in ücretlerden tasarruf etmek için taşıyıcı annelik ajansını es geçmeyi ve sadece avukatları aracılığıyla sözleşme yapmalarını önerdiğini anımsayan Shanna sözlerine şöyle devam ediyor:

“Sonra, Jennifer ile geçirdiğim süreçte zaten psikolojik bir değerlendirmeden geçtiğim için bunu bir daha yaptırmama gerek olmadığını söyledi.”

Shanna, üç denemeyi kabul etti. İlk iki denemeleri başarısız oldu. Üçüncü denemelerinde hamile kalan Shanna, Catherine’nın bunu soğuk karşıladığını ve ‘daha önce de hamile kalan bir başka taşıyıcı annenin sonra düşük yaptığını söyleyerek’ pek tepki vermediğini belirtiyor.

Bebeği isteyip istemediğini bilmiyordum

Birkaç gün sonra Shanna’nın hormon seviyesi biraz düşüyor ama doktor ümidini kaybetmemesini söylüyor. Shanna, bunu Catherine’e ilettikten bir kaç saat sonra Catherine’in kendisini arayarak bir başka taşıyıcı annenin doğum yaptığını söylediğini aktarıyor.

Shanna rutin doktor kontrollerine gitmeye devam ettiğini ancak Catherine’in hala bebeği isteyip istemediğini bilmediğini belirtiyor. Dört hafta sonra düşük yapan Shanna, bu haberi Catherine vermek istediğinde ona ulaşamadığını söylüyor.

Catherine’den ses çıkmayınca bir kaç gün sonra tekrar mesaj atan ve harcamaları için faturalarını ne yapması gerektiğini soran Shanna’ye Catherine’den gelen yanıt şu şekildeydi:

“Shanna, ilişkimiz sona erdi. Çocuğumun doğumu konusundaki soğukluğun beni dehşete düşürdü. Faturalarını ilet.”

Shanna ve Catherine bir daha hiç konuşmadı.

Taşıyıcı annelik herkese göre değil

Catherine’le yaşadığı deneyimden dört yıl sonra, Shanna’nın eski taşıyıcı annelik ajansı ona başka bir çiftle tanıştırılmaya istekli olup olmadığını sordu. Çift ile çok iyi anlaşan Shanna son bir defa bu süreçten geçmeye karar verdi. Bu sefer ikiz doğurması gerekiyordu.

Shanna, “Catherine ile yaşadığım utanç verici deneyimi üzerimden atmak için iyi bir şeye ihtiyacım vardı” diye anlatıyor ve devam ediyor:

“İki güzel taşıyıcı annelik deneyimim oldu. Bir tanesi de korkunç ve tamamen işlemseldi. Taşıyıcı annelik herkese göre değil. Ama bu kadar kişisel bir şey için, dahil olan herkes kendini mutlu ve güçlü hissediyorsa, diğer insanların seçimlerini yargılamamalıyız.”