‘Prenses’ini bulduğunu açıklamıştı: Rebel Wilson, taşıyıcı anne sayesinde bebek sahibi oldu

Haziran ayında bir kadınla birlikte olduğunu açıklayan Avustralyalı oyuncu Rebel Wilson (42), taşıyıcı anne sayesinde bebek sahibi oldu.

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10 Haziran’da Instagram hesabından moda tasarımcısı Ramona Agruma ile birlikte olduğunu duyuran oyuncu şöyle yazmıştı: “Disney prensimi arıyorum sanıyordum. Belki de bunca zaman ihtiyacım olan şey bir Disney prensesiydi.”

Avustralya gazetesi Sydney Morning Herald’ın Wilson’a şantaj yaptığı ve bu nedenle oyuncunun ‘prenses’ini açıkladığına dair haberler çıkmıştı. Gazete suçlamaları reddetmişti.

Fotoğraf: Reuters

‘How to be Single’, ‘Bridesmaids’ gibi filmleriyle tanınan Wilson, ilk kez anne olmaktan kaynaklı sevincini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından kızı Royce Lily’nin fotoğrafını paylaşan oyuncu, onun ‘güzel bir mucize’ olduğunu söyledi ve mükemmel taşıyıcı anneye teşekkür etti.

Wilson şu ifadeleri kullandı: ”Ona olan sevgimi tarif bile edemiyorum. Kızıma sahip olmamda katkısı olan herkese (onlar kendilerini biliyor) minnettarım. Onu büyük bir sevgi ve özenle taşıyan taşıyıcı anneye de özel bir teşekkür sunmak isterim. Kendi ailemi kurmama yardımcı olduğunuz için teşekkürler. Bana en güzel hediyeyi verdiniz.”