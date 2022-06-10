Rebel Wilson duyurdu: Bunca zaman prens değil prenses arıyormuşum

Oyuncu Rebel Wilson sosyal medya hesabından bir kadınla beraber olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

‘How to be Single’, ‘Bridesmaids’ gibi filmleriyle tanınan Wilson son olarak Netflix’te geçen ay gösterime giren ‘Senior Year’ isimli komedi filminde başrolde.

Moda tasarımcısı Ramona Agruma ile birlikte olduğunu duyuran oyuncu sevgilisiyle fotoğrafının altına şöyle yazdı: “Disney prensimi arıyorum sanıyordum. Belki de bunca zaman ihtiyacım olan şey bir Disney prensesiydi.”

Fotoğraf: Instagram

42 yaşındaki oyuncunun paylaşımının altına binlerce destek mesajı yağdı, 1,3 milyona yakın beğeni aldı.

Tasarımcı sevgilsi Agruma’nın Los Angeles’ta sürdürülebilir kıyafetler ürettiği bir markası var.