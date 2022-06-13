Rebel Wilson ‘prenses’ini duyurmak zorunda kalmış

Bir kadınla birlikte olduğunu duyuran Rebel Wilson’ın aslında bu duyuruyu yapmak zorunda bırakıldığı anlaşıldı.

Fotoğraf: Instagram

10 Haziran’da Instagram hesabından moda tasarımcısı Ramona Agruma ile birlikte olduğunu duyuran oyuncu, sevgilisiyle fotoğrafının altına şöyle yazmıştı: “Disney prensimi arıyorum sanıyordum. Belki de bunca zaman ihtiyacım olan şey bir Disney prensesiydi.”

Avustralya gazetesi Sydney Morning Herald, yeni ilişkisini duyurmasının ardından dünya basınında haber olan Wilson’ı kendilerine ‘haber atlatmakla’ suçladı.

Gazetenin köşe yazarlarından Andrew Hornery, oyuncuyla cinsel yönelimiyle ilgili duyuruyu yapmadan bir gün önce menajeri vasıtasıyla iletişime geçtiğini yazdı. Wilson’ın yeni ilişkisinden haberdar olduğunu, kaynaklarından doğruladığını, haberi yayınlamak için yeterince detaya hakim olduğunu belirterek Wilson’dan görüş istedi. Oyuncuya yanıt vermesi için iki gün süre tanıdı.

Bir tür şantaj itirafı gibi olan bu köşe yazısı, sosyal medya kullanıcıları ve meslektaşları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Hornery’nin Wilson’ı açılmaya zorladığı, oysa bu kararın tamamen kişisinin kendisine ait olması gerektiği yorumları yapıldı. Gazetecinin de eşcinsel olduğuna dikkat çekilerek bu yaptığının yanlış olduğunu anlaması gerektiği vurgulandı.

Wilson ise bir gazetecinin söz konusu yazıyı tweet’leyerek “Görünen o ki açılmak Wilson’ın kararı değilmiş, iki gün süre tanınmış” yorumuna “Yorumunuz için teşekkürler, zor bir durumdu ama zarafetle halletmeye çalıştım” yazdı.

Aynı gazeteci bugün bir başka yazı yayınlayarak önceki yazının da yayından çekildiğini duyurdu.

Özür dileyen Hornery hata yaptığını kabul etti: “Rebel’ın zorlanmasına üzüldüm. Niyetim asla bu değildi. Eşcinsel bir erkek olarak ayrımcılığın nasıl can yaktığını çok iyi bilirim. Bir başkasına bu acıyı yaşatmak yapmak isteceğim en son şey.”

Her cumartesi köşe yazısı yazdığını ve bir teslim tarihi olduğunu belirten Hornery haberle ilgili bir zaman çizelgesini belirlemenin standart bir prosedür olduğunu ifade etti.

Her ne kadar gönderdiği e-postada haberi yayınlamak için yeterince detaya sahip olduğunu belirtse de Hornery özür köşesinde “O noktada editörümün de belirttiği üzere yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda bir karar verilmemişti” ifadelerini kullandı.

Gönderdiği e-postanın bir tehdit olmadığını vurgulayan yazısını şöyle sürdürdü: “Sadece bilgilerime güvendiğimi ve görüş almak istediğimi yazdım. İnsaların cinsel yönelimin açıklamak Herald’ın üzerine vazife değil, yapmaya çalıştığımız bu değildi. Ancak e-postamın neden tehdit gibi görünebileceğini de anlıyorum. Bundan böyle Herald ve ben meseleleri daha farklı yaklaşacağız.”