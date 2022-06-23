Mahkemeden, ölen karısıyla dondurma kararı aldıkları embriyoyu kullanması için izin: Taşıyıcı anne doğuracak

Britanya’nın başkenti Londra’da yaşayan bir kişiye, kaybettiği karısıyla dondurma kararı aldıkları embriyoyu kullanması için mahkemeden izin çıktı.

Fotoğraf: Press Association

Ted Jennings (38), tüp bebek yöntemiyle kendi spermi ve kaybettiği eşinin yumurtasının döllenmesi sayesinde elde edilen embriyonun bir taşıyıcı annenin rahmine nakledilmesi sonucunda bebek sahibi olabilecek.

Muhasebeci eşi Fern-Marie Choya’yı, Şubat 2019’da, ikiz bebeklerine 18 aylık hamileyken kaybeden Jennings, o hayattayken saklanan, elde kalan son embriyo aracılığıyla baba olmak istediğinde İnsan Üremesi ve Embriyoloji Dairesi’ne başvurdu. Daire talebini reddetti. Jennings de hukuki mücadele başlattı.

‘Yazılı onaya gerek yok’

Mahkemenin hakimi, Jennings’in embriyoyu kullanmak için eşinin yazılı onayına ihtiyacı olmadığına hükmetti.

Hakim, ‘Choya’nın embriyonun kullanılmasına onay verdiğine ikna olduğunu, embriyo saklandığında kullanılması konusunda yazılı onay vermesi için imkan tanınmadığını‘ ifade etti.

Jennings de mahkemede, rahim yırtılması sonucunda oluşan komplikasyonlar nedeniyle ölen karısının taşıyıcı anne sayesinde bebek sahibi olmaya karşı çıkmadığını, evlat edinmeye de sıcak baktığını söyledi.

Eşiyle Trinidad’dan Britanya’ya yerleşen Jennings şunları söyledi: “Karım geçmişte iki kez düşük yaptı ve ikizlere hamileyken kaybettim maalesef. Tüp bebek denerken son embriyoyu bir taşıyıcı annenin dünyaya getirmesi konusunda anlaşmıştık. Hatta, ikizlere hamile kaldığında riskli bir durum olduğunda bebeklerin kurtarılmasına öncelik verilmesini istemişti.”