En yakın arkadaşının taşıyıcı annelik yapması sayesinde bebeğini kucağına aldı

Britanya’da bir kadın, hamile kalması imkansız olan arkadaşı için taşıyıcı annelik yaptı.

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Bath kentinde yaşayan ‘Cassie’ adlı kadın kanser tedavisi nedeniyle erken menopoza girdi. Bu onun hamile kalamayacağı anlamına geliyordu. Menopoza gireceğinin işaretleri başladığı 2017’de yumurtalarını dondurdu.

Geçen yıl en yakın arkadaşı Becky, onun için taşıyıcı annelik yapabileceğini söyledi. Cassie’nin dondurulup saklanan yumurtaları ve erkek arkadaşı Jack’in spermleri kullanılarak tüm bebek yöntemiyle elde edilen embriyo Becky’nin rahmine nakledildi.

Becky, Cassie ve Jack’in oğlu Barnaby’yi mayıs ayında dünyaya getirdi. En yakın arkadaşının dokuz ay karnında taşıması sonucunda bebeğini kucağına alan Cassie, kanser hamile kalma şansını elinden alsa da bebek sahibi olma şansını elinden alamadığını söyledi.

Bebeğini kucağına alınca kendini tamamen iyileşmiş hissettiğini söyleyen Cassie duygularını şu sözlerle ifade etti: ”Aslında doktorum tedavi sonucunda hastalığı yendiğimi söylemişti ama ben hep çocuğumu kucağıma aldığımda kanseri yenmiş olacağımı hissedeceğimi düşünüyordum öyle de oldu. Becky’ye ne kadar teşekkür etsek az. O mükemmel bir arkadaş” dedi.

Jackie de, ”Becky’nin bizim için yaptığı şeyi kelimelerle ifade etmek zor. Hiçbir şekilde minnet borcumuzu ödeyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Britanya yasalarına göre taşıyıcı annenin bebeği kaydettirmesi gerekiyor. Bu, Becky ve erkek arkadaşının Barnaby’nin doğum belgesinde ebeveynleri olarak geçtiği anlamına geliyor.

Cassie ve Jack, yasal bir prosedür izleyerek bebeğin resmen anne-babası olabilecek.

Saklanan üç embriyo daha olduğunu söyleyen çift, gelecekte ikinci bir bebek sahibi olmayı hayal ettiklerini ancak bu kez da Becky’den taşıyıcı anne olmasını beklemenin çok fazla olacağını söyleyerek bir başka taşıyıcı anne arayacaklarını söyledi.

Geçen yıl Kent Üniversitesi tarafından yayımlanan rapora göre 10 yıl içinde taşıyıcı anne arayan çiftlerin sayısı dörde katlandı.