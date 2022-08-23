Ünlü ekonomist Hanke, Türkiye’de enflasyonu yüzde 132 ölçtü

Dünyaca ünlü ekonomist ve Johns Hopkins Üniversitesi akademisyeni Prof. Steve Hanke, kendi hesaplamasına göre bazı ülkelerin enflasyonunu paylaştı. Hanke’ye göre Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 132.

Uzmanlar Türkiye’deki resmi enflasyon verilerine şüpheyle yaklaşırken, vatandaşlar da rakamlar sokaktaki gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu’nu (TÜİK) eleştiriyor. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) farklı bir metodolojiyle TÜİK’inkinden çok daha yüksek bir enflasyon açıklıyor.

TÜİK’in açıkladığı son enflasyon verisi temmuza ait. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 79,6. ENAG da temmuzda yıllık enflasyonu yüzde 176,04 olarak açıklamıştı.

Ünlü ekonomist Hanke de bazı ülkelerin enflasyonunu kendi hesapladı ve bunu Twitter hesabından paylaştı. Hanke’nin açıkladığı verilere göre de, Türkiye’deki yıllık enflasyon yüzde 132.

With his ill-founded war on interest rates, Pres. Erdogan will continue to fuel inflation in #Turkey. TR is in 3rd place in this week's inflation roundup. On Aug 18, I measured Turkey's #inflation at a punishing 132%/yr. To crush inflation, Turkey must install a #CurrencyBoard. pic.twitter.com/ALuFTH85NQ — Steve Hanke (@steve_hanke) August 22, 2022

Hanke, paylaşımında “Erdoğan, faize yönelik temelsiz savaşıyla enflasyonu daha da yükseltecek” dedi.