Ankara’da, ‘Aleyna Çakır’ olarak bilinen Sema Esen’i ölümünden önce döven, bu anları sosyal medyadan canlı yayınladığı suçlamasıyla yargılanan Ümitcan Uygun’a üç ayrı suçtan ceza verildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Esen’in, geçen yıl 3 Haziran’da Keçiören’deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, Ümitcan Uygun gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Uygun hakkında ‘konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘tehdit’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ ve ‘bilişim sistemine usulsüz girme’ suçlarından dava açıldı.

Ankara 17´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen karar duruşmasına Uygun, Hankulu’nun ölümüyle ilgili dava kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı.

İndirim uygulandı

DHA’nın haberine göre duruşmada Esen´in yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Uygun’a ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 2 yıl, ‘bilişim sistemine usulsüz giriş’ suçundan 2 ay, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ suçundan 2 yıl 2 ay, ‘tehdit’ suçundansa 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Uygun´a takdir indirimi uygulanmadı.