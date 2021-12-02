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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Şahin, gelecek yazı işaret etti: Dört ay daha zorlanacağız

BioNTech şirketinin kurucularından Uğur Şahin, Türkiye’nin gelecek yaz normal hayata dönebileceğini söyledi.

Güney Afrika ve Botsvana’da dokuz kişide görülen ‘B.1.1.529’ varyantı, ‘süper varyant’ olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye 20’den fazla ülkede görülen varyanta ‘Omicron’ adını vermişti.


BioNTech şirketinin Pfizer işbirliğiyle geliştirdiği Covid-19 aşısı Türkiye’de de uygulanıyor.

Sözcü’den Deniz Zeyrek’in aktardığına göre Almanya’daki bir etkinlikte konuşan Şahin, yeni varyant Omicron’dan korkulmaması gerektiğini, aşılarının bu varyant için işe yarayıp yaramayacağının iki hafta içinde anlaşılabileceğini ifade etti.

Şahin, dört-beş ay daha zorlanılacağını belirterek “Dört ay daha zorlanacağız. Kurallara uyarak gelecek yaz, bağışıklığı kazanıp normal hayatımıza dönebileceğimize inanıyorum” dedi.

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