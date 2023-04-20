Uğur Dündar: Hizbullah terör örgütünün finans kaynakları

Şimdi geliyoruz, Hizbullah terör örgütünün finans kaynaklarına. Bu konudaki çok önemli bilgileri, Batman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Kenan B. şöyle veriyor: 1- Örgüt elemanlarının maddi durumlarına göre yaptıkları aylık ödemeler. 2- Esnaftan toplanan yardımlar. Ayrıca önceden tespit edilen kişilerden tebliğ yoluyla ve zekat adı altında zorla alınan paralar. 3- Örgütçe çalıştırılan işyerlerinin kazançları ve bazı dükkanların kira gelirleri.

Kenan B. İfadesinin devamında halktan para toplarken aldatmaca yapıldığına dikkat çekiyor: ‘‘Bu gelirlerin toplanması sırasında, halka şirin görünmek ve bunun Müslümanlar arasında bir yardımlaşma olduğu izlenimini yaratmak için, paraların fakir kişiler, dul ve yetimlerle, silahlı çatışmada ölen militanların ailelerine verileceği söyleniyordu. Ancak bunların çok azı, öldürülen veya güvenlik güçlerince yakalanıp hüküm giyen örgüt mensuplarının ailelerine verilmektedir. Toplanan paraların büyük bölümü, silahlı mücadelenin devamı için gerekli olan silah ve mühimmatla, diğer malzemelerin alımında kullanılıyordu!..”

Uğur Dündar’ın yazısı