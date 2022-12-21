Ufuk Uras’ın tepki çeken Akşener paylaşımını Erdoğan’ın danışmanı Mehmet Uçum çok beğendi

Siyasetçi ve televizyon yorumcusu Ufuk Uras, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “Baba-oğul gibiyiz” sözlerini alıp İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e bağladı: “Ya Akşener ‘Ben de annesiyim’ derse.”

Uras’ın tepki çeken bu mesajını Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da beğendi.

Ufuk Uras. (YouTube)

Dünkü CHP grup toplantısına davet edilen İmamoğlu, öncesinde Kılıçdaroğlu’yla görüştü. Kılıçdaroğlu konuşmasında İmamoğlu’na ”Ben ve İmamoğlu baba-oğul gibiyiz. Kendisi CHP’nin olduğu kadar, benim de evladımdır” sözleriyle sahip çıktı. İmamoğlu da bu ifade için ‘onur duyduğunu’ söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerini hedef alarak, “Bay Kemal, oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde” demişti.

Ufuk Uras ise ‘çıtayı yükseltti’ ve “Ya Akşener ‘Ben de annesiyim’ derse” diye mesaj paylaştı. Twitter’dan Uras’ın bu sözlerine tepki geldi.

Ufuk Uras’ın Akşener hakkındaki paylaşımı.

Ardından Uras paylaştığı yeni mesajda, “Siyasette asık suratlılık her türlü kompleksin maskesidir, biraz rahat olun, nedir bu gergin haller” diye yazdı.

Paylaşımda dikkat çeken bir diğer ayrıntıysa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’un beğenmesi oldu.

Ufuk Uras hakkında

Ufuk Uras, 1996’da ÖDP’nin kurucu genel başkanı oldu ve beş dönem, 10 yıla yakın süre genel başkanlık yaptı. 2007 genel seçimlerine bağımsız aday olarak katıldı ve İstanbul’dan milletvekili seçildi.

Ardından ÖDP’yle yollarını ayıran Uras, sırasıyla Barış ve Demokrasi Partisi, Eşitlik ve Demokrasi Partisi ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’ne üye oldu.

Uras şu aralar katıldığı bazı televizyon programlarında siyaset yorumluyor.