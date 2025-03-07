UEFA raporu: Süper Lig'de kulüp gelirlerinin yüzde 88'i futbolculara gidiyor

Süper Lig’de kulüp gelirlerinin yüzde 88’i futbolculara gidiyor. Zirvede yüzde 98’le Yunanistan var.

Fotoğraf: AA

UEFA’nın Avrupa Kulüp Finansman ve Yatırım Raporu’na göre bazı ülkelerdeki kulüp gelirlerinin futbolcu maaşlarına oranı şöyle:

Yunanistan: Yüzde 98

Türkiye: Yüzde 88

Belçika: Yüzde 86

Fransa: Yüzde 78

Portekiz: Yüzde 75

Polonya: Yüzde 73

Hollanda: Yüzde 71

İspanya: Yüzde 69

İngiltere: Yüzde 67

İtalya: Yüzde 66

İskoçya: Yüzde 63

Bu oran Almanya, Avusturya, Danimarka, Norveç ve Rusya’da yüzde 60’ın altında.

Fotoğraf: UEFA

Rapora göre Avrupa’nın üst düzey liglerindeki kulüplerde futbolcu maaşları 2023’te bir önceki yıla oranla yüzde 6,5 artarak 18 milyar avroya (yaklaşık 712 milyar 562 milyon lira) ulaştı. Birçok kulübün kontrolde tutmak için çaba gösterdiği futbolcu maaşları sürdürülemez boyutta.

Türk kulüplerinin 2023’teki futbolcu maaşları: 405 milyon avro

Türk kulüplerinin 2023’teki futbolcu maaşları toplam 405 milyon avro.

Bazı ülkelerdeki futbolcu maaşlarıysa şöyle:

Belçika: 391 milyon avro

Portekiz: 319 milyon avro

Hollanda: 292 milyon avro

İskoçya: 121 milyon avro

Kulüplerin işletme giderleri de hızla artıyor. 2023’te Belçika’da kulüp gelirlerinin yüzde 50’si, Hollanda’da yüzde 45’i, Portekiz’de yüzde 42’si, İskoçya’da yüzde 36’sı ve Türkiye’de yüzde 34’ü işletme gelirlerine gitti.

Süper Lig kulüplerinin geliri: 534 milyon avro

Hollanda ligindeki 18 kulübün geliri 678 milyon avroya ulaştı. Bu, 20 Premier Lig kulübü gelirinin yaklaşık yüzde 10’una denk.

Aynı dönemde Süper Lig’deki Türk kulüplerinin toplam geliri 534 milyon avro.

Hollanda’daki bir kulübün ortalama geliri 38 milyon, Portekiz’de 34 milyon, Belçika’da 32 milyon, İskoçya’da 30 milyon, Türkiye’de 27 milyon avro (yaklaşık 1 milyar 68 milyon lira) düzeyinde.

Süper Lig’deki bir kulübün 2023 ortalama maç bileti geliriyse 500 bin avro (yaklaşık 19 milyon 793 bin lira) seviyesinde.

Galatasaray, bilet gelirinde Avrupa’da 16’ncı

Galatasaray, 59 milyon avroluk (yaklaşık 2 milyar 336 milyon lira) bilet satışı gelirleriyle Avrupa’da 16’ncı sırada.

2023-2024 sezonunda maç başı gelirlerinde Galatasaray’ın 2,3 milyon, Fenerbahçe’nin 1,5 milyon, Beşiktaş’ın da 1,1 milyon avroyla Avrupa’da ilk 50 kulüp arasında.

Galatasaray – Fenerbahçe. Fotoğraf: AA

Galatasaray, geçen sezon bir taraftardan maç başına 72 avro (yaklaşık 2 bin 850 lira) gelir elde etti.

Real Madrid, 7,4 milyon avroyla maç başına en fazla gelir elde eden kulüp.

Süper Lig kulüplerinden 219 milyon avro zarar

Süper Lig kulüplerinin 2023 ortalama yayın geliri 3,4 milyon avro (yaklaşık 134 milyon 527 bin lira) civarında.

Futbolcu transferinde 2023’te Hollanda kulüpleri 178 milyon, Portekiz kulüpleri 143 milyon, Belçika kulüpleri 78 milyon ve İskoçya kulüpleri 28 milyon avro net kar etti. Rapora göre Türkiye’den kulüpler 10 milyon avro (yaklaşık 395 milyon 868 bin lira) zarar etti.

Süper Lig kulüplerinin 2023’te toplam 219 milyon avro (yaklaşık 8 milyar 669 milyon lira) vergi öncesi zarar açıkladığı belirtildi.