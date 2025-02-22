UEFA kulüpler sıralaması: Fenerbahçe ilk 50'de

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) kurulunda “Birbirimize sarılıp güçlü hale gelmememiz için her şeyi yapacak bir kötülük, fitne, fesat taraf var. Onun için birbirimize sarılacağız, güçlü olacağız” dedi.