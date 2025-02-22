UEFA kulüpler sıralaması: Fenerbahçe ilk 50'de

UEFA’nın ilk 50 takım sıralamasına Türkiye’den sadece Fenerbahçe girdi.
UEFA’da 2024-2025 sezonu öncesinde 53’üncü sırada yer alan Fenerbahçe, bu sezonki performansıyla 46’ıncı sıraya yükseldi. Galatasaray’sa sezon başında bulunduğu 60’ıncı sıradan 56’ıncı sıraya çıktı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers’la oynayacak sarı-lacivertliler, sıralamadaki yerini daha üst basamaklara çıkarabilir.
Aynı dönemde RAMS Başakşehir 62’nci sıradan 78’inci sıraya düşerken, Beşiktaş 123’ten 112’nci sıraya yükseldi.
Trabzonspor’sa sezon başında bulunduğu 129’uncu sıradan 145’inci sıraya geriledi.
Bu sezon Avrupa’da mücadele eden Türk takımlarının son beş sezonunu kapsayan UEFA sıralamasındaki yer değişimi şu şekilde:
|Takım
|2023/24 sezonu sonundaki sıra
|2024/25 sezonu güncel sıra
|Fenerbahçe
|53
|46
|Galatasaray
|60
|56
|Başakşehir
|62
|78
|Beşiktaş
|123
|112
|Trabzonspor
|129
|145