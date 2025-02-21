UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe'nin rakibi Rangers

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi İskoçya ekibi Rangers oldu.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 kuraları çekildi.
Son 16’ya lig aşamasını ilk sekizde tamamlayan Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers direkt; Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Ajax, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma’ysa play-off’u geçerek yükselmişti.
Fenerbahçe ilk maçı evinde (Kadıköy) oynayacak.
İlk maçlar 6 Mart, rövanşlarsa 13 Mart’ta oynanacak.
Fenerbahçe çeyrek finale yükselmesi durumunda Athletic Bilbao-Roma eşleşmesinde tur atlayanla karşılaşacak. Sarı lacivertli ekip olası çeyrek final turunda da ilk maçı evinde oynayacak.
UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki genel merkezinde yapılan kura çekimi şöyle:
- Olympiakos-Bodo/Glimt
- Rangers- Fenerbahçe
- Lazio-Viktoria Plzen
- Athletic Bilbao-Roma
- Manchester United-Real Sociedad
- Tottenham-AZ Alkmaar
- Eintracht Frankfurt-Ajax
- Olimpik Lyon-FCSB