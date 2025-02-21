Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi: Madrid derbisi

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu Madrid derbisine sahne olacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 kuraları çekildi.
Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasını ilk sekizde tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa doğrudan son 16 turuna yükselmişti.
Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve PSV ise son 16’ya play-off’u geçerek yükselmişti.
İlk maçlar 4-5 Mart’ta, rövanşlarsa 11-12 Mart’ta oynanacak.
UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki genel merkezinde yapılan kura çekimi şöyle:
- Club Brugge-Aston Villa
- Borussia Dortmund-Lille
- Real Madrid-Atletio Madrid
- PSV-Arsenal
- Bayern Münih-Bayer Leverkusen
- PSG-Liverpool
- Feyenoord-Inter
- Benfica-Barcelona