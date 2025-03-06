UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe Rangers'a 3-1 yenildi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe İskoç ekibi Rangers’a 3-1 yenildi. Rövanş 13 Mart’ta İskoçya’da.

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Play-off’ta Anderlecht’i eleyen Fenerbahçe, çeyrek finale çıkmak için oynanan son 16 turunun ilk maçında Rangers’la kendi sahasında karşılaştı.

Karşılaşmanın 6’ncı dakikasında Fenerbahçe savunmasındaki hatada araya giren Dessers, kaleci İrfan Can Eğribayat’ı geçerek skoru 1-0’a getirdi.

Fenerbahçe’de 17’nci dakikada sakatlanan Çağlar Söyüncü yerini Alexander Djiku oyuna girdi. Djiku 30’uncu dakikada skoru 1-1’e getirdi.

⚽GOOOLLL! Djiku top inmeden harika vurdu harika! Kadıköy'de şimdi eşitlik var! pic.twitter.com/4HXHWU5Phk — TRT Spor (@trtspor) March 6, 2025

Fenerbahçe 42’nci dakika Rangers’ın hızlı hücumunda Cerny’nin golüyle 2-1 geriye düştü.

İlk yarı, Rangers’ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Rangers, Vaclav Cerny'nin golüyle yeniden öne geçti. pic.twitter.com/TgI5o6dpUZ — TRT Spor (@trtspor) March 6, 2025

İkinci yarının başlangıcında Fenerbahçe’de Yusuf Akçiçek’in yerine Anderson Talisca oyuna girdi.

51 ve 58’inci dakikada Rangers’ın attığı iki gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Sarı-lacivertlilerde oyuna ikinci yarının başında giren Anderson Talica 67’nci dakikada sarı kart gördü.

81’de Rangers bir kez daha Cerny’yle skoru 3-1’e getirdi.

Mücadele 3-1 İskoç ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Rövanş karşılaşması 13 Mart’ta İskoçya’da.









