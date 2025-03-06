Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Galatasaray'la eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Fenerbahçe’yle Galatasaray çeyrek finalde karşılaşacak.

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Kuraya Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş seri başı, İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK grup ikincileri olarak katıldı.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Trabzonspor-Sipay Bodrum FK

Fenerbahçe-Galatasaray

TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor

Beşiktaş-Göztepe

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları 1, 2, 3 Nisan’da oynanacak.

Yarı final eşleşmeleri

Yarı finalde Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçının galibi Beşiktaş- Göztepe maçının galibiyle eşleşecek. Fenerbahçe-Galatasaray maçının galibiyse TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Yarı final maçları 22, 23 veya 24 Nisan’da oynanacak.

Final 14 Mayıs’ta.