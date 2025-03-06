Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Galatasaray'la eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Fenerbahçe’yle Galatasaray çeyrek finalde karşılaşacak.
Kuraya Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş seri başı, İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK grup ikincileri olarak katıldı.
Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
- Trabzonspor-Sipay Bodrum FK
- Fenerbahçe-Galatasaray
- TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor
- Beşiktaş-Göztepe
Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları 1, 2, 3 Nisan’da oynanacak.
Yarı final eşleşmeleri
Yarı finalde Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçının galibi Beşiktaş- Göztepe maçının galibiyle eşleşecek. Fenerbahçe-Galatasaray maçının galibiyse TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
Yarı final maçları 22, 23 veya 24 Nisan’da oynanacak.
Final 14 Mayıs’ta.