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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Galatasaray'la eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Fenerbahçe’yle Galatasaray çeyrek finalde karşılaşacak.

Fotoğraf: AA

Kuraya Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş seri başı, İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK grup ikincileri olarak katıldı.


Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

  • Trabzonspor-Sipay Bodrum FK
  • Fenerbahçe-Galatasaray
  • TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor
  • Beşiktaş-Göztepe

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları 1, 2, 3 Nisan’da oynanacak.

Yarı final eşleşmeleri

Yarı finalde Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçının galibi Beşiktaş- Göztepe maçının galibiyle eşleşecek. Fenerbahçe-Galatasaray maçının galibiyse TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Yarı final maçları 22, 23 veya 24 Nisan’da oynanacak.

Final 14 Mayıs’ta.

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