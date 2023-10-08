UEFA, İsrail’deki maçları erteledi

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) İsrail’deki ülkede yapılması planlanan tüm maçları erteledi.

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Hamas’ın askeri kanadı İzettin Kassam Tugayları dün sabah İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail topraklarında yer yer çatışmalar sürüyor. Buna karşılık İsrail de Gazze’yi havadan ağır biçimde bombalıyor. Bölgenin işgali an meselesi.

UEFA da güvenlik gerekçesiyle ülkedeki tüm maçları erteledi. UEFA’da yapılan açıklamada, “İsrail’deki mevcut güvenlik durumu ışığında UEFA, önümüzdeki birkaç hafta içinde İsrail’de yapılması planlanan tüm maçları, zamanı gelince onaylanacak yeni tarihlerle erteleme kararı aldı” dendi.

Buna göre İsrail’de 17 Ekim’e kadar oynanması gereken karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelenmesi kararı alındı.