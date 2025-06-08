Uçum: 'Kabadayı repertuarı' CHP yönetiminin diline hakim durumda

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “‘Kabadayı repertuarı’ denebilecek bir üslup CHP yönetiminin diline hakim olmuş durumda” dedi.

Mehmet Uçum. Fotoğraf: AA

Uçum X’te ‘Suç işleyerek demokratik siyaset yapılamaz’ başlıklı bir yazı yayınladı.

İstanbul’da ‘bazı belediyelere yolsuzluk ve terör soruşturmalarından’ sonra CHP yöneticilerinin dili ve pratiğinin demokratik muhalefetle tümden ilgisiz bir yere savrulduğunu öne süren başdanışmanın söylediklerinden öne çıkanlar şöyle:

* İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ölçüsüz, düzeysiz ve tehdit içeren sözlerde de görüldüğü gibi CHP yönetimi ağırlıklı olarak demokratik muhalefet pozisyonunu terk etmiş ve demokratik eleştiri dilinden vazgeçmiş görünüyor. Gerçi demokratik muhalefet dilini bundan önce ne ölçüde uygun kullandıkları da tartışılabilir.

* Bugün kasten tercih edildiği izlenimi veren ve siyasal iletişimde ‘kabadayı repertuarı’ denebilecek bir üslup CHP yönetiminin diline hakim olmuş durumda. Aslında bu tarz ve üslup statü kaybetme korkusu ve yüzleşmekten kaçınma olarak kabul ediliyor.

* Siyasal tecrübeler gösteriyor ki eleştiri sınırlarını aşan yıkıcı muhalefet dili ve suç işleyerek muhalefet yapmak demokratik toplumda hiçbir zaman kitlesel karşılık bulmuyor. Suç işlemeyi esas alan bir muhalefet tarzıyla demokratik siyaset yapılamaz, demokratik seçimlerde ciddi bir iktidar seçeneği olunamaz.

* Öte yandan elbette demokratik muhalefetin yapıcı eleştiri hakkı tartışılmaz. Ancak bunun pozitif eleştiri olması ve demokratik sisteme katkı yapması makul bir taleptir.

* Örneğin halka hizmet programının denetimine dönük eleştiri pozitif ve yapıcı bir eleştiridir. Veya bir yasama işleminin ya da bir yürütme kararının isabetli olmadığına ilişkin itiraz, doğru öneri de içeriyorsa katkı yapan eleştiri olur.

* CHP’nin mevcut temsil alanlarının, eğer demokrasiye inanıyorlarsa bir an önce demokrasi ve hukuk sınırları içinde muhalefet diline ve pratiğine dönmesi gerekir. Gün kişisel ajandalar üzerinden siyaset yapma günü değildir. Gün yolsuzluk iddialarını yok sayma günü değildir. Gün hukuku ve devleti karşıya alma günü değildir.

* Gün Terörsüz Türkiye’nin hayata geçmesine koşulsuz destek vermek ve Türkiye’ye tarihinde ilk kez tamamen halkın iradesiyle, halkın meşru temsilcileriyle ve halkın onayıyla yeni bir anayasa kazandırma günüdür. Aslolan CHP’nin Terörsüz Türkiye ve Yeni Anayasa konusunda kendisinden beklenen tarihsel sorumluluğu yerine getirmesidir.